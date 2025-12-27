Μετά την ανάρτησή του για τον «influencer Χριστό», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να εξηγήσει το νόημα πίσω από τα λόγια του.

Ο stand-up comedian, ανήμερα των Χριστουγέννων, είχε αναφέρει ότι ο Χριστός ήταν «ο μεγαλύτερος influencer» με μόλις 12 followers, κάνοντας σαφή αναφορά στην ταπεινότητα και τη διαχρονική επιρροή του.

Λίγες ημέρες αργότερα, και μετά την κριτική που δέχθηκε, προχώρησε σε νέα ανάρτηση, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος του ήταν να τονίσει την αγάπη και την ταπεινότητα του Χριστού σε αντίθεση με τη σύγχρονη ματαιοδοξία.

Όπως έγραψε, «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι και δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε και εσείς».

Παράλληλα, απευθύνθηκε σε όσους διαστρεβλώσαν τα λόγια του, τονίζοντας ότι αυτή θα είναι η μόνη του απάντηση και κλείνοντας με απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη: «Ἐγώ όμως σας λέγω, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρρωμένους ὑμᾶς, εὐεργετεῖτε τούς μισοῦντας ὑμᾶς, προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς».

