Μια απολαυστική στιγμή από την καθημερινότητά τους μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ανεβάζοντας στο Instagram ένα βίντεο με τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου.

Στο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια φαίνεται να επιδιορθώνει ένα από τα μαγιό της, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να μην αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη και να τη «πειράζει» με το γνωστό του χιούμορ.

«Τι άλλες χάρες έχεις; Και ράβεις. Ποιος τη χάρη μου», ακούγεται να της λέει, με τη Ρία Ελληνίδου να του απαντά χαμογελώντας: «Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα εσύ».

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε ανάλαφρο κλίμα, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να σχολιάζει με χιούμορ πως, παρά τις ικανότητές της στο ράψιμο, εκείνος δεν έχει δει ακόμη κάποια… δημιουργία της.

«Σε εμένα δεν έχεις ράψει ούτε κάλτσα, ούτε σώβρακο. Τα δικά σου τα φτιάχνεις μια χαρά», είπε γελώντας, προκαλώντας χαμόγελα στους διαδικτυακούς τους φίλους.

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