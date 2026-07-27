Η Αλεξία Κεφαλά, γνωστή στο TikTok ως Upinthehype, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια απρόσμενη ιστορία που συνδέεται με τον σύζυγό της, τον FY, και το ζευγάρι Justin και Hailey Bieber.

Όπως αποκάλυψε σε νέο βίντεο, πριν από περίπου έναν μήνα εκείνη, ο FY και δύο φίλοι τους είχαν νοικιάσει ένα πολυτελές σκάφος για διακοπές στις Σπέτσες, τον Πόρο και την Ύδρα.

Λίγο αργότερα, παρακολουθώντας βίντεο από τις διακοπές του Justin και της Hailey Bieber στην Ελλάδα, παρατήρησε μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια στο σκάφος που της φάνηκε γνώριμη.

Αρχικά, αυτό που τράβηξε την προσοχή της ήταν ένα μπονσάι που εμφανιζόταν στο βίντεο. Αν και στην αρχή θεώρησε απίθανο να πρόκειται για το ίδιο σκάφος, ο FY τής έστειλε το ίδιο απόσπασμα, ζητώντας της να κοιτάξει καλύτερα. Έτσι αναγνώρισαν τόσο τους χώρους, όσο και το πλήρωμα που τους είχε εξυπηρετήσει κατά τη διάρκεια των δικών τους διακοπών.

Στη συνέχεια επικοινώνησαν με τη διαχείριση του σκάφους, όπου έμαθαν ότι το διάσημο ζευγάρι είχε φιλοξενηθεί στην ίδια καμπίνα όπου είχαν μείνει και οι ίδιοι.

Με χιούμορ, η Αλεξία Κεφαλά σχολίασε πως εκείνη, ο FY, ο Justin Bieber και η Hailey Bieber «μοιράστηκαν το ίδιο κρεβάτι», εννοώντας φυσικά ότι έμειναν στο ίδιο δωμάτιο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Govastiletto.gr – Νέα πλάνα από τις διακοπές του Justin Bieber στην Ελλάδα – Το βίντεο από το σκάφος