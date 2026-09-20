Αυτή την ώρα, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας πίσω της μια μακρά διαδρομή που συνδέθηκε στενά με την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, το ύστατο χαίρε εκ μέρους της οικογένειας και του πολιτικού κόσμου θα απευθύνουν, εκφωνώντας τους επικήδειους λόγους, οι γιοι της, Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η πρώην υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε σύσσωμη την οικογένεια του Νίκου Παπανδρέου σε μία εξαιρετικά σπάνια εμφάνιση.

Ο Νίκος Παπανδρέου αναλυτικότερα συνοδευόταν από τη σύζυγό του και γνωστή σχεδιάστρια και εικαστικό, Αλεξία Κληρονόμου και από τα δύο τους παιδιά, τη Φαίδρα και τον Ανδρόνικο, ο οποίος σπουδάζει στις ΗΠΑ.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου, του Νίκου και του Αντρίκου Παπανδρέου, η ίδια είχε αναπτύξει έντονη δράση στη δημόσια ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούσαν τα δικαιώματα των γυναικών.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τον Αντρίκο