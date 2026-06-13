Ο Αλέξης Γεωργούλης έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» στον ANT1 και αποκάλυψε στην Μαρία Κοκολάκη ότι θα βρεθεί στο γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία, αμέσως μετά το τέλος της παράστασης στο θέατρο Άλσος.

Με έντονη δόση χιούμορ, ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε ότι ανυπομονεί να τη δει να κάνει δικό της παιδί, κυρίως για να παρακολουθήσει την αντίδραση της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου, όταν την αποκαλέσουν «γιαγιά».

«Μετά το θέατρο, θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα κάτω (Μεσσηνία). Τώρα πώς θα είμαστε κιόλας; Γιατί άμα είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, βαριέμαι να οδηγώ. Πρέπει να οδηγήσει κάποιος άλλος. Αν προσφέρεται κανείς να μας πάει… άμα θέλει να οδηγήσει, να με πάρει και μένα μαζί. Δεν ξέρω καν πού είναι η εκκλησία. Το GPS δεν το έχω πάρει ακόμα.

Όταν συναντηθήκαμε πρώτη φορά, που ήταν πολύ μικρούλα. Και τώρα που έχει φτιάξει τον χαρακτήρα της, είναι, δηλαδή, γυναίκα, άνθρωπος ολοκληρωμένος, έχει την καριέρα της, είναι τα πάντα. Και λες, “κοίταξε να δεις τώρα”, πώς παρακολουθείς έναν άνθρωπο που… μεγαλώνει. Θέλω να την πω “γιαγιά” κάποια στιγμή! Μάλλον να τη δω, όταν θα ακούει τη λέξη “γιαγιά”» αποκάλυψε ο Αλέξης Γεωργούλης.

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