Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και εξήγησε τον λόγο που δεν κατάφερε να παραβρεθεί στον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση.

Όπως είπε, είχε επαγγελματική υποχρέωση λόγω θεατρικής παράστασης, κάτι που τον κράτησε μακριά από το μυστήριο.

Παρά την απουσία του, έστειλε δημόσια ευχές στο ζευγάρι, λέγοντας πως τους εύχεται «ό,τι καλύτερο» και ότι, παρότι δεν ήταν εκεί φυσικά, ήταν νοητά παρών με τη σκέψη του.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, σε στενό κύκλο, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων, όπως επιθυμούσε το ζευγάρι.

Govastiletto.gr – Αλέξης Γεωργούλης για Δανάη Μπάρκα: «Θέλω να δω τη Βίκυ Σταυροπούλου όταν θα ακούσει το “γιαγιά”»