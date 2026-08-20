Ο Αλέξης Γεωργούλης έχει αφήσει για λίγο πίσω τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του ημέρες, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον ήλιο και τη θάλασσα.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές του, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στις εικόνες, ο Αλέξης Γεωργούλης εμφανίζεται σε βραχώδη παραλία, φορώντας μαύρο μαγιό και ποζάρει ανέμελος στον φακό, ενώ σε κάποιες από τις φωτογραφίες φαίνεται να έχει ήδη βουτήξει στα καταγάλανα νερά.

Ο ίδιος επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με μια σύντομη φράση που αποτυπώνει τη διάθεσή του αυτές τις ημέρες: «Χωρίς άγχος, μόνο καλή διάθεση».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexis Georgoulis (@alexis_georgoulis_)

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