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Ο Αλέξης Γεωργούλης θέλησε να μοιραστεί μια όμορφη καλοκαιρινή στιγμή με τους followers του, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός ηθοποιός πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στη θάλασσα, έχοντας δημιουργήσει ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό.

Με τα γυαλιά ηλίου στο χέρι και εμφανώς χαλαρή διάθεση, απόλαυσε την ηρεμία και την ανεμελιά που προσφέρει το ελληνικό καλοκαίρι.

Τις φωτογραφίες συνόδευσε με ένα ξεχωριστό μήνυμα για την «μαγεία» του καλοκαιριού γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αχ…! αυτές οι μικρές γλυκές αλμυρές γεμάτες ήλιο και αστέρια αποδράσεις που γεμίζουν μια ζωή…».

Δείτε την ανάρτησή του:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexis Georgoulis (@alexis_georgoulis_)

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