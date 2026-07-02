Με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι», ο Αλέξης Γεωργούλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, μιλώντας για την επιστροφή του στο ελληνικό θέατρο, την εμπειρία του από διεθνείς παραγωγές, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε αρκετά χρόνια να βρεθεί στη θεατρική σκηνή, ενώ σημείωσε πως η τελευταία του συμμετοχή στην ελληνική τηλεοπτική μυθοπλασία ήταν το 2008, καθώς έκτοτε η επαγγελματική του πορεία συνεχίστηκε κυρίως στο εξωτερικό.

Συγκρίνοντας τις ξένες παραγωγές με τις ελληνικές, περιέγραψε μια εμπειρία που του έμεινε αξέχαστη. Όπως είπε, στην πρώτη μεγάλη δουλειά του στο εξωτερικό, η παραγωγή του σύστησε έναν άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ηθοποιών. Όταν, μάλιστα, ζήτησε αστειευόμενος αποξηραμένα βερίκοκα, αμύγδαλα και τσίχλες, την επόμενη ημέρα ο υπεύθυνος του ζήτησε συγγνώμη επειδή δεν κατάφερε να βρει τα βερίκοκα.

«Στην Ελλάδα παρακαλάμε για μια καρέκλα στο γύρισμα», σχολίασε χαρακτηριστικά, θέλοντας να αναδείξει τις διαφορές που έχει διαπιστώσει ανάμεσα στις δύο πραγματικότητες.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε και στην ενασχόλησή του με την πολιτική, ξεκαθαρίζοντας πως μπορεί το αυτό το κομμάτι να έχει κλείσει για εκείνον, ωστόσο θεωρεί πως η πολιτική είναι ένα κεφάλαιο που δεν τελειώνει ποτέ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε επιθέσεις μόνο από Έλληνες.

Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε ακόμη, για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του, αποκαλύπτοντας ότι έχασε περισσότερα από 20 κιλά, ενώ εξήγησε πως σήμερα βρίσκεται κάτω από τα 90 κιλά.

Αναφερόμενος στα προσωπικά του, τόνισε πως η ελευθερία είναι απαραίτητο στοιχείο σε κάθε σχέση.

«Και γυμνάζομαι και έχω αδυνατίσει. Θα μπορούσα να είμαι και 20 κιλά παραπάνω και να έχω την ίδια διάθεση. Τα 110 κιλά όμως δε μου έκαναν και πολύ αίσθηση, οπότε είπα να φύγω από εκεί. Τώρα είμαι κάτω από 90. Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ καλά. Ακόμα και σε σχέση να είσαι, πρέπει να νιώθεις ελεύθερος. Είτε είμαι σε σχέση είτε όχι, θέλω να είμαι ελεύθερος. Προσπαθώ να είμαι ελεύθερος. Δε με φοβίζει η δέσμευση, αλλά η συνειδητότητα της δέσμευσης», ανέφερε ο ηθοποιός.

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