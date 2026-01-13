Μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο είχαν ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου, με τον ηθοποιό και πρώην Ευρωβουλευτή να μοιράζεται ένα βίντεο στο TikTok.

Οι δύο ηθοποιοί, που πριν από περίπου 25 χρόνια υποδύθηκαν τη «Στέλλα» και τον «Σωτήρη» στην αγαπημένη τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου», διασκέδασαν μαζί σε ένα μαγαζί, ενώ στο βίντεο φαίνονται χαμογελαστοί, με τη μουσική υπόκρουση του Πασχάλη Τερζή «Δεν μιλάμε».

Παρά τα χρόνια που πέρασαν, η φιλία τους παραμένει δυνατή και κάθε στιγμή που μοιράζονται γίνεται αμέσως viral.

Σχόλια των διαδικτυακών χρηστών ήταν ενθουσιώδη, με πολλούς να σημειώνουν πόσο όμορφα κρατούν ζωντανό τον ρόλο τους όλα αυτά τα χρόνια, ενώ κάποιοι έγραψαν: «Τελικά είσαι το ταίρι της».

