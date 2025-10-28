Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η σημερινή ημέρα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, είναι ιδιαίτερη για την οικογένεια του Αλέξη Κούγια. Για τους περισσότερους Έλληνες μπορεί αυτή η ημέρα να αποτελεί μια εθνική γιορτή, ωστόσο για τα δύο παιδιά του ποινικολόγου είναι ημέρα πένθους, αφού συμπληρώνονται 8 μήνες από τη στιγμή που άφησε την τελευταία πνοή του.

Η Μαράια έχει επιλέξει να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βιώνοντας το πένθος με το δικό της τρόπο. Ωστόσο, ο Χρίστος, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο πατέρα του, τον μνημονεύει πολύ συχνά και εκφράζει μέσα από αναρτήσεις του στα social media πόσο του λείπει.

Σήμερα, για να τον τιμήσει, ανέβασε μια παλιά φωτογραφία τους σε story στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία ο ίδιος κοιτούσε το δικηγόρο χαμογελαστός και γεμάτος θαυμασμό και έγραψε απλώς επάνω: «28/2 – 28/10», με μια λευκή καρδιά δίπλα.

