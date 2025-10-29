Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η δημοσιογράφος της εκπομπής, «Super Κατερίνα», Ελισάβετ Οικονόμου, συνάντησε τον Αλέξη Μαυραϊδή, πρώην συνεργάτη του Αλέξη Κούγια, στο δικηγορικό γραφείο του και ξενάγησε τους τηλεθεατές στο γραφείο του, στο «δεύτερο σπίτι του», καθώς εκεί περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς του.

Παράλληλα, έκανε αποκαλύψεις για τη ζωή του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν τον είδε ούτε μια φορά να «λυγίζει», ακόμα και στο τέλος της ζωής του, που η υγεία του είχε επιδεινωθεί.

Αρχικά, ο Αλέξης Μαυραϊδής είπε: «Το πάθος του, ο αγώνας που έδινε… δεν νομίζω να έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Το γραφείο δεν διέκοψε ποτέ τη λειτουργία του. Σε συνεργασία με τα παιδιά του συνεχίζουμε κανονικά. Δεν νομίζω πως έφυγε ποτέ, ακόμα και τώρα αυτή η φωνή υπάρχει στον τρόπου που δουλεύουμε».

Στη συνέχεια, αφού μας έδειξε το γραφείο που καθόταν, ανέφερε: «Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε, το χρησιμοποιούν τα παιδιά του. Εδώ περνούσε πολλές ώρες από την καθημερινότητά του».

Σε άλλο σημείο, αποκάλυψε για τον Αλέξη Κούγια: «Η δημόσια εκφορά του λόφου του είχε πολλές φορές υπερβολές ίσως για αυτό τον χαρακτήρισαν αμφιλεγόμενο. Βοηθούσε πολύ κόσμο αφιλοκερδώς».

Επίσης, ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν τον είδα να λυγίζει ποτέ ούτε μια σιμή, ακόμα και στο τέλος πίστευε ότι θα ζήσει».

Τέλος, ο Αλέξης Μαυραϊδής αποκάλυψε: «Η σχέση με τα παιδιά του ήταν σχέση λατρείας. Με αυτό τον καημό πιστεύω ότι έφυγε, με το όνειρο να πάει στο δικαστήριο έχοντας στο πλάι του τα παιδιά του».

