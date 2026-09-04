Τέλος στην αγωνία των θαυμαστών του έδωσε ο Αλέξης Παππάς, εξηγώντας τη φωτογραφία που ανέβασε από το νοσοκομείο ΚΑΤ.

Πρόκειται για μια προγραμματισμένη επέμβαση στο δεξί γόνατο, αποτέλεσμα ενός παλιού τραυματισμού που επιβαρύνθηκε αισθητά από τις απαιτητικές δοκιμασίες στις δύο σεζόν του στο «Survivor». Αν και στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο γνωστός ηθοποιός δεν έχασε τη θετική του διάθεση καθώς μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στο Instagram σχηματίζοντας το σήμα της νίκης και στέλνοντας μήνυμα πως η εγχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Ο Αλέξης Παππάς αναφέρθηκε αρχικά στη φροντίδα που δέχθηκε στο ΚΑΤ και ευχαρίστησε τους γιατρούς που ανέλαβαν την επέμβασή του.

«Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Κανείς να μη φτάσει ποτέ να περάσει από την πόρτα του χειρουργείου. Το ΚΑΤ είναι ένα πολύ καλό νοσοκομείο, όμως αυτό που το κάνει σπουδαίο είναι οι γιατροί που βρίσκονται εδώ και πιο συγκεκριμένα ο Νεκτάριος Κορρές και η ομάδα του, που με χειρούργησαν στο γόνατο και έκαναν το καλύτερο δυνατό για να βγω από το χειρουργείο υγιής», δήλωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexis Papas (@alexispapas)

Το πρόβλημα που επιδεινώθηκε στο Survivor

Όπως εξήγησε, η ενόχληση στο γόνατό του είχε εμφανιστεί πριν μπει για πρώτη φορά στο ριάλιτι επιβίωσης. Οι δύσκολες συνθήκες και οι απαιτητικοί αγώνες επιβάρυναν το ήδη υπάρχον πρόβλημα, το οποίο έγινε εντονότερο και κατά τη δεύτερη συμμετοχή του.

«Είχα ένα πρόβλημα που ξεκίνησε λίγο πριν από το Survivor. Διογκώθηκε στο πρώτο Survivor, μετά στο δεύτερο και τώρα βρίσκομαι σε αυτή τη φάση, όπου έπρεπε τελικά να κάνω το χειρουργείο. Πονούσα πολύ…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη επικοινωνία του από το νοσοκομείο, διευκρίνισε ότι υπήρχε μία ενόχληση που δεν υποχωρούσε, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να αναλύσει δημόσια κάθε επιμέρους ιατρική λεπτομέρεια.

Μία ημέρα μετά την επέμβαση, ο Αλέξης Παππάς παραδέχθηκε ότι εξακολουθούσε να πονά, κάτι που αντιμετώπισε με ψυχραιμία: «Εντάξει, πονάω, είμαι μόλις μία μέρα μετά από το χειρουργείο».

Πότε παίρνει εξιτήριο

Εφόσον η μετεγχειρητική του πορεία συνεχιστεί ομαλά, αναμένεται να λάβει εξιτήριο την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Για το πρώτο διάστημα της αποκατάστασης θα χρειαστεί να χρησιμοποιεί πατερίτσες, ενώ θα ακολουθήσει όσα του υποδείξουν οι γιατροί, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη.

«Αύριο Παρασκευή βγαίνω, ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να αποκατασταθεί η βλάβη. Θα βγω με πατερίτσες για μία-δύο εβδομάδες. Τουλάχιστον πρόλαβα και έκανα τα μπάνια του καλοκαιριού», είπε με χιούμορ.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Παππάς επανέλαβε την ευχή του για υγεία και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη των δημόσιων νοσοκομείων: «Εύχομαι και ελπίζω ο κόσμος να έχει υγεία και εύχομαι και ελπίζω ο αρμόδιος του Υπουργείου Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, να βοηθήσει τα χρήματα να πηγαίνουν εκεί που πρέπει, σε θέματα που αφορούν τα νοσοκομειακά και όλα τα υπόλοιπα».

govastiletto.gr -Στο νοσοκομείο ΚΑΤ ο Αλέξης Παππάς