Ρίγη συγκίνησης προκαλεί το τελευταίο μήνυμα που δημοσίευσε ο Αλέξης Σταμάτης στο Instagram, μόλις πέντε 24ωρα πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στα 66 του χρόνια. Ο καταξιωμένος λογοτέχνης, κατά τη διάρκεια της πολυετούς μάχης του με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, μοιράστηκε ένα σπαρακτικό κείμενο αφιερωμένο στην ανώνυμη αιμοδοσία, την αλληλεγγύη και την ελπίδα.

Μετατρέποντας μια στιγμή από τη νοσηλεία του σε μάθημα ζωής, άφησε πίσω του μια συγκλονιστική παρακαταθήκη για τη δύναμη της ανθρώπινης προσφοράς.

Η ανάρτησή του

«Οι παλιοί αλχημιστές περίμεναν την πρώτη σταγόνα του ελιξιρίου με απελπισία που έμοιαζε ήδη με πίστη. Η αναμονή έχει κάτι από ναό και από σφαγείο. Στον ίδιο χώρο ελπίδα και αποσύνθεση…», έγραφε στην αρχή της ανάρτησής του, περιγράφοντας το άδειο μεταλλικό στήριγμα της σακούλας αίματος που βρισκόταν δίπλα του.

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Σταμάτης μιλούσε για το αίμα ως τη μεγαλύτερη πράξη προσφοράς ανάμεσα στους ανθρώπους, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Το αίμα. Η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους… Ένας άγνωστος θα κατοικήσει για λίγο μέσα σου. Κανένα μυστήριο της Εκκλησίας δεν υπήρξε πιο κυριολεκτικό… Δεν περιμένω ένα φάρμακο αλλά έναν επισκέπτη. Η ευγένεια της ανωνυμίας. Μορφή αγάπης που δεν επιθυμεί να αγαπηθεί πίσω… Ο πρώτος άνθρωπος γεννήθηκε από το αίμα μιας γυναίκας. Ο τελευταίος ίσως σωθεί από το αίμα ενός ξένου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexis Stamatis Official (@alexisstamatis)

Ο αγαπημένος συγγραφέας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο λογοτεχνικό έργο, αλλά και παρακαταθήκη σκέψεων που συνεχίζουν να συγκινούν και να εμπνέουν.

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