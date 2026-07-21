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Αλέξης Σταμάτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με την Εύα Σιμάτου ενάμιση χρόνο πριν φύγει από τη ζωή

Έφυγε σε ηλικία 67 ετών από τη ζωή...
Βασίλης Κοντζεδάκης
21.07.2026 | 15:00 UPD:21.07.2026, 14:44
Αλέξης Σταμάτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με την Εύα Σιμάτου ενάμιση χρόνο πριν φύγει από τη ζωή

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Θλίψη σκόρπισε στον πνευματικό και καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 67 ετών από τη ζωή, έπειτα από μακρά μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος.

Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας άφησε πίσω του ένα σπουδαίο λογοτεχνικό έργο, αλλά και την οικογένεια που δημιούργησε με την σύζυγό του, ηθοποιό Εύα Σιμάτου, η οποία στάθηκε στο πλευρό του μέχρι το τέλος.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2025, περίπου 15 μήνες πριν από το θάνατό του. Ο Αλέξης Σταμάτης και η Εύα Σιμάτου είχαν δώσει το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της μουσικοθεατρικής παράστασης «Τα πήρες όλα κι έφυγες – Στράτος Διονυσίου», στο θέατρο Παλλάς.

Οι δυο τους, πάντα διακριτικοί απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας, φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, απολαμβάνοντας μια βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη, ένα χώρο που υπηρέτησαν και οι δύο με ξεχωριστό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια.

 

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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