Η Εύα Σιμάτου αποχαιρέτησε, με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα, δημόσια τον σύζυγό της, Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 67 ετών από τη ζωή, έπειτα από μια δύσκολη μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος.

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε ένα ιδιαίτερο τρόπο για να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της, αλλά και την αγάπη της για την τέχνη. Αντί για ένα συνηθισμένο μήνυμα, ανέβασε το ποίημα του ίδιου του Αλέξη Σταμάτη με τίτλο «Υστερόγραφο στο Φως», ένα κείμενο που αποκτά πλέον ακόμη πιο βαθύ συμβολισμό, αφού οι στίχοι του μοιάζουν πλέον να συνοψίζουν τη διαδρομή του ζευγαριού στα χρόνια της ασθένειας.

«Υστερόγραφο στο Φως. Ένα ποίημα του Αλέξη. Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου. Γράφω επειδή υπάρχει χώρος ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις – και θέλησα να σταθώ εκεί. Σε ευχαριστώ που άντεξες τη διάρκεια. και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά. Ποτέ δεν μίλησα με τον θεό. Ίσως επειδή η γλώσσα μου είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα στόματα. Αλλά τον ένιωσα. Ως παύση που δεν μου ανήκε. Η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσμο. Αλλάζει την ταχύτητα με την οποία σε διαπερνά. Και τότε, κάποιες νύχτες, μπορείς να αναπνέεις χωρίς εξήγηση. Αυτό το βιβλίο απλώς διατηρεί το σχήμα ενός σώματος που δεν πρόλαβε να γείρει σε άλλο σώμα.

Αν βρίσκεσαι εκεί, σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο, σε μια σχέση χωρίς ονόματα – κράτα αυτό: Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί είναι αυτή που παραμένει. Όχι γιατί είναι δυνατή. Αλλά γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάει».

Η Εύα Σιμάτου στάθηκε στο πλευρό του Αλέξη Σταμάτη μέχρι το τέλος, αφού τα τελευταία χρόνια ο συγγραφέας αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η σχέση τους, που ξεκίνησε μέσα από το χώρο της τέχνης, εξελίχθηκε σε ένα δυνατό δεσμό ζωής, με αποκορύφωμα τη στιγμή που χρειάστηκε να στηρίξουν ο ένας τον άλλον τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

govastiletto.gr – Αλέξης Σταμάτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με την Εύα Σιμάτου ενάμιση χρόνο πριν φύγει από τη ζωή