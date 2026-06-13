Ο Αλέξης Τσίπρας και η σύντροφός του, Μπέττυ Μπαζιάνα, πραγματοποίησαν μια σπάνια βραδινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας, επιλέγοντας να απολαύσουν μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά στο εμβληματικό Ηρώδειο.

Ο πρόεδρος του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ» και η σύντροφός του βρέθηκαν ανάμεσα στους θεατές που παρακολούθησαν τη «Λυσιστράτη – Μια ξεκαρδιστική όπερα», τη νέα δημιουργία του Σταμάτη Κραουνάκη, απολαμβάνοντας την παράσταση κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Χαλαροί και ευδιάθετοι, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα έφτασαν στο Ηρώδειο λίγη ώρα πριν από την έναρξη, κερδίζοντας τα βλέμματα των παρευρισκόμενων.

Η συγκεκριμένη παραγωγή του Σταμάτη Κραουνάκη δεν είναι μια κλασική θεατρική διασκευή της αριστοφανικής «Λυσιστράτης», αλλά μια σύγχρονη μουσική προσέγγιση, όπου η σάτιρα και το χιούμορ λειτουργούν ως σχόλιο για τη σημερινή εποχή.

Για μια ακόμη φορά, η Μπέττυ Μπαζιάνα επέλεξε μια κομψή και διακριτική εμφάνιση, πιστή στο προσωπικό στιλ της που συνδυάζει την απλότητα με τη φινέτσα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κινήθηκε σε κλασικές και διαχρονικές επιλογές. Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα χαλαροί και απόλαυσαν τη βραδιά μακριά από τις πολιτικές υποχρεώσεις και την έντονη επικαιρότητα.

Το ζευγάρι εξακολουθεί, παρά τη μακρόχρονη κοινή του πορεία, να διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, επιλέγοντας να μοιράζεται μόνο λίγες στιγμές με τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα βρέθηκαν, μετά το τέλος της παράστασης, στα παρασκήνια, όπου συνεχάρησαν τον δημιουργό, με τη βραδιά να ολοκληρώνεται σε θερμό κλίμα με φωτογραφίες και χαμόγελα.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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