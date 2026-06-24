Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα πραγματοποίησαν μια σπάνια, κοινή εμφάνιση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου, για να παρακολουθήσουν την πολυσυζητημένη, καλοκαιρινή επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!». Το ζευγάρι, που επιλέγει προσεκτικά τις δημόσιες εξόδους του, τράβηξε τα βλέμματα των θεατών, επιλέγοντας μια βραδιά γεμάτη αιχμηρή πολιτική σάτιρα και γέλιο.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον πρώην Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του να φτάνουν στον ανανεωμένο χώρο του Λυκαβηττού με ιδιαίτερα χαλαρή και ευδιάθετη διάθεση. Η Μπέττυ Μπαζιάνα εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με τις κομψές, καλοκαιρινές στυλιστικές της επιλογές. Οι δυο τους κάθισαν στις πρώτες σειρές του θεάτρου, συνομίλησαν με τους συντελεστές και άλλους παρευρισκόμενους, ενώ δεν σταμάτησαν να χαμογελούν και να χειροκροτούν κατά τη διάρκεια του έργου.

Η παράσταση που επέλεξαν να παρακολουθήσουν δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για τη νέα, μεγάλη παραγωγή από το Θέατρο του Νέου Κόσμου.

Η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του έμπειρου Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Τα αιχμηρά σκετς συνυπογράφουν ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Δημήτρης Χαλιώτης. Τις μελωδίες και τα τραγούδια έχει συνθέσει ο Θέμης Καραμουρατίδης.

Η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» σχολιάζει με καταιγιστικό ρυθμό την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα. Στο στόχαστρο της σάτιρας μπαίνουν από υπουργοί που εγκαινιάζουν βομβαρδισμένα νοσοκομεία μέχρι πρέσβειρες-superstars. Ένα σκηνικό «καυτής» επικαιρότητας, που σίγουρα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πολιτικό background του Αλέξη Τσίπρα.

Επί σκηνής ένα εξαιρετικό σύνολο πρωταγωνιστών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν οι: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη,Ζερόμ Καλούτα.

Τους ηθοποιούς συνόδευε ζωντανά τετραμελής ορχήστρα, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα παλιάς, καλής επιθεώρησης προσαρμοσμένης στο σήμερα. Μετά το τέλος της παράστασης, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα βρέθηκαν στα παρασκήνια για να συγχαρούν προσωπικά τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο και όλους τους ηθοποιούς για το αποτέλεσμα.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Αλέξης Τσίπρας – Μπέττυ Μπαζιάνα: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι στο Ηρώδειο!