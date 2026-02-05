Η Νταίζη Νίκα, αδελφή της Αλεξάνδρας Νίκα, κάνει τα πρώτα της σταθερά βήματα στον επαγγελματικό χώρο της ευεξίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της.

Η νεαρή ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο σπουδών της και πλέον είναι πιστοποιημένη δασκάλα pilates.

Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στο Μαϊάμι, όπου παρακολούθησε εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη γυμναστική και την ενδυνάμωση του σώματος.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, δηλώνει έτοιμη να εφαρμόσει στην πράξη όσα έχει μάθει, μετατρέποντας το προσωπικό της ενδιαφέρον για το wellness σε επαγγελματική δραστηριότητα.

Μέσα από τα social media, η Νταίζη Νίκα αποκάλυψε πως το ερχόμενο καλοκαίρι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένα pilates retreat στην Αθήνα, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Το project βρίσκεται ήδη στα σκαριά και αναμένεται να συνδυάζει άσκηση, χαλάρωση και έναν πιο ολιστικό τρόπο ζωής.

Παρότι διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή, η ίδια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, τα ταξίδια της και την αγάπη της για τη μόδα και την ευεξία.

Παράλληλα, δεν κρύβει τη μεγάλη αδυναμία που έχει στον ανιψιό της, Βασίλη, ο οποίος γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Govastiletto.gr – Σίλια Κριθαριώτη: Αλεξάνδρα Νίκα, Kimberly Guilfoyle και Carla Bruni στο haute couture show του οίκου στο Παρίσι