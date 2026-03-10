Η Αλίκη Καραμανλή ανέβηκε για ακόμη μια φορά στο θεατρικό σανίδι.

Αναλυτικότερα, η 23χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, συμμετείχε στην φιλανθρωπική παράσταση «Οι Κληρονόμοι», που παρουσιάζεται μέχρι και σήμερα, 10 Μαρτίου στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών.

Οι παραστάσεις έχουν σκοπό την ενίσχυση φιλανθρωπικού σκοπού Mda Hellas.

Στο πλευρό της, για να τη στηρίξουν, βρέθηκαν φυσικά η μητέρα της, Νατάσα Παζαΐτη και ο αδελφός της, Αλέξανδρος Καραμανλής, οι οποίοι μετά το τέλος της παράστασης, φωτογραφήθηκαν μαζί της.

Η Αλίκη Καραμανλή πόζαρε χαμογελαστή στον φακό κρατώντας μία ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα, ενώ ανάμεσα σε εκείνους που παρακολούθησαν από κοντά την παράσταση και φωτογραφήθηκαν μαζί της ήταν και η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Θυμίζουμε πως δύο περίπου χρόνια πριν, ο Αλέξανδρος και η Αλίκη Καραμανλή είχαν κάνει το θεατρικό τους ντεμπούτο, καθώς συμμετείχαν στο έργο «Μία κυρία ατυχήσασα».

Πηγή φωτογραφιών: papadakispress/Δημήτρης Πελέκης