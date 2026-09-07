Στο προσκήνιο βρέθηκε η Αλίκη Καραμανλή μέσα από μια σπάνια δημόσια έξοδο στο The Chios Festival, τραβώντας πάνω της τα βλέμματα με την κομψή εμφάνισή της αλλά και τη συνοδεία που είχε στο πλευρό της.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη έδωσε το «παρών» στην πέμπτη διοργάνωση του Φεστιβάλ Χίου, έναν θεσμό που προσέλκυσε διακεκριμένες προσωπικότητες από τους χώρους του πολιτισμού, της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και της ναυτιλίας.

Ο άνδρας που φωτογραφήθηκε στο πλευρό της Αλίκης Καραμανλή είναι ο Παύλος Ευθυμίου, ένα πρόσωπο με έντονη παρουσία στον χώρο του ελληνικού επιχειρείν.

Λίγα λόγια για τον Παύλο Ευθυμίου

Είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Παράλληλα, είναι Executive Advisor στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τη στρατηγική, την ανάπτυξη, την καινοτομία και το new business. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα, ωστόσο, δεν περιορίζεται εκεί. Ο Παύλος Ευθυμίου είναι Partner στο Fortune Greece και στην Intellectica, εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών στην οποία ασχολείται με στρατηγικές ανάπτυξης και business development. Παράλληλα, συμμετέχει στη Celyphos ως Board Member & Partner, ενώ γενικότερα έχει παρουσία ως partner ή/και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων.

Ακαδημαϊκές σπουδές

Είναι απόφοιτος του University of Bath στην Αγγλία, όπου σπούδασε Politics with Economics, ενώ στη συνέχεια απέκτησε MPhil in International Relations από το University of Cambridge. Πριν επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα το 2020, είχε αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Εργάστηκε ως Policy Manager στο Quraysh Institute στο Λονδίνο, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του China-UK Development Council. Κατά την παρουσία του σε Λονδίνο και Βρυξέλλες συνεργάστηκε με think tanks, επιχειρήσεις και θεσμούς, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τη γεωστρατηγική, την πολιτική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάλυση κινδύνου.

Πρόκειται, επομένως, για έναν άνθρωπο που κινείται εδώ και χρόνια στα υψηλά επιχειρηματικά και οικονομικά δρώμενα, με παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η κοινή παρουσία τους στο Φεστιβάλ Χίου και το φωτογραφικό στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε στάθηκαν αφορμή να στρεφούν πάνω τους τα βλέμματα, πυροδοτώντας έντονη φημολογία για το αν πρόκειται για μια απλή φιλία ή για την αρχή ενός νέου ειδυλλίου.

Λίγα λόγια για την Αλίκη Καραμανλή

Η Αλίκη Καραμανλή είναι ένα από τα δύο παιδιά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη. Έχει δίδυμο αδελφό, τον Αλέξανδρο, με τον οποίο μεγάλωσαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μια από τις πιο γνωστές, πολιτικές οικογένειες της χώρας, η ίδια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ και να προστατεύει την προσωπική της ζωή.

Παράλληλα με τις σπουδές της, η Αλίκη Καραμανλή έχει ασχοληθεί με το θέατρο, δείχνοντας ιδιαίτερη αγάπη για την υποκριτική και τον χορό. Σε ηλικία 23 ετών έχει ήδη βρεθεί στη θεατρική σκηνή, συμμετέχοντας ως ηθοποιός και χορεύτρια στην παράσταση «Κληρονόμοι».

Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και παράλληλα συνεχίζει τις σπουδές της το τμήμα Επικοινωνίας και Entrepreneurship Management στο Deree. Εργάστηκε για δύο χρόνια σε εταιρία WeFor στη θέση Marketing Manager, ενώ έκανε και πρακτική στη γνωστή εταιρία δημοσκοπήσεων MRB ως data analyst assistant.

govastiletto.gr – «Απολύτως ψευδής η είδηση»: Ξέσπασμα από την Αλίκη Καραμανλή για fake news γύρω από την προσωπική της ζωή