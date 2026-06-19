Όπως έγινε γνωστό μέσω του Σπύρου Μπιμπίλα ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας, σύζυγος της ηθοποιού Μαίρης Ραζή, έφυγε από τη ζωή.

Ο Σωτήρης Τσόγκας υπηρέτησε για δεκαετίες το ελληνικό θέατρο, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα τόσο ως ηθοποιός όσο και ως άνθρωπος του θεάτρου, ενώ μαζί με τη Μαίρη Ραζή συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία και την πορεία δύο σημαντικών θεατρικών σκηνών, που φιλοξένησαν πλήθος επιτυχημένων παραστάσεων.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε τη θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας, ο σπουδαίος θεατράνθρωπος, ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή, που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το Θέατρο της οδού Ερμού και στη συνέχεια το ιστορικό πλέον Θέατρο Πρόβα με τις τόσες επιτυχίες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε συναδέλφους, φίλους και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Σοκαρισμένη με την είδηση του θανάτου του είναι και η Αλίκη Κατσαβού, η οποία έκανε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

«Η είδηση του θανάτου του Σωτήρη Τσόγκα με γέμισε θλίψη. Μερικοί άνθρωποι αφήνουν πίσω τους ρόλους και παραστάσεις. Άλλοι αφήνουν και ένα παράδειγμα για το πώς να στέκεσαι μέσα στην τέχνη. Ο Σωτήρης Τσόγκας ήταν ένας από αυτούς», έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλίκη Κατσαβού (@alikikatsavou)

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