Η Αλίκη Κατσαβού, γνωστή για την ενεργή παρουσία της στα social media, συχνά μοιράζεται προσωπικές στιγμές από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πολλές από αυτές σχετίζονται με τον αείμνηστο σύζυγό της, Κώστα Βουτσά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον χώρο του ελληνικού θεάτρου και στη ζωή της ηθοποιού.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, η Κατσαβού δημοσίευσε στο Instagram ένα σπάνιο βίντεο από το 1983, στο οποίο ο Κώστας Βουτσάς μιλά για τη μαγεία του θεάτρου. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε:

«“Το θέατρο είναι μαγεία” ✨. Ο Κώστας Βουτσάς το είπε το 1983, και οι μελέτες το επιβεβαιώνουν! Όπως το θέατρο “θα αναγκάσει να μορφωθεί” τον αμόρφωτο και θα τον κάνει κοινωνικό, έτσι και για τα παιδιά: καλλιεργεί τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναίσθηση και τη γλωσσική ανάπτυξη. Μια επένδυση ζωής!».

Η ανάρτηση συγκίνησε τους followers της, καθώς δείχνει όχι μόνο την αγάπη της για τον σύζυγό της, αλλά και τον σεβασμό της στην τέχνη και τη σημασία της εκπαίδευσης και της συναισθηματικής ανάπτυξης μέσα από το θέατρο.

