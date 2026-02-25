Σε φάση ανακαίνισης μπαίνει το εμβληματικό καταφύγιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον Θεολόγο Φθιώτιδας. Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Espresso» και του Στέργιου Σαμαρτζή, οι εργασίες προχωρούν με απόλυτη διακριτικότητα, καθώς η οικία παραμένει ένας αυστηρά ιδιωτικός χώρος, προστατευμένος από τη δημοσιότητα, όπως ακριβώς θα επιθυμούσε η εθνική μας σταρ.

Το εξοχικό της ηθοποιού βγήκε στην αγορά λίγα χρόνια αφότου η ίδια έφυγε από τη ζωή.

Ο γιος της Γιάννης Παπαμιχαήλ έπειτα από χρόνια δήλωσε μετανιωμένος για την απόφασή του να πουλήσει το σπίτι αυτό. Πρόκειται για ένα κτίσμα ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, με τεράστιο κήπο, απέραντη θέα στο γαλάζιο και φυσικά πισίνα, που συμπλήρωνε το καλοκαιρινό καταφύγιο της ηθοποιού. Στο σπίτι αυτό φιλοξενούσε τους αγαπημένους της φίλους και τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σήμερα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Espresso», το ιστορικό εξοχικό της Αλίκης Βουγιουκλάκη ανήκει στον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία Νικόλαο Σοφιανό. Πρόκειται για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, συνταξιούχο ορκωτό λογιστή σε ελεγκτική εταιρεία, ο οποίος αγόρασε το σπίτι, όπως αναφέρεται, όχι λόγω κάποιας προσωπικής σχέσης του με την Αλίκη, αλλά επειδή το λάτρεψε για την ομορφιά και την αύρα του.

Ο Νικόλαος Σοφιανός έχει προχωρήσει σε ήπιες παρεμβάσεις στο σπίτι, εκμοντερνίζοντας κάποιες λεπτομέρειες και αλλάζοντας τα χρώματα, χωρίς όμως να αλλοιώσει τον χαρακτήρα και την αύρα του.

Το ακίνητο χρησιμοποιείται από τον ίδιο και την οικογένειά του αποκλειστικά ως εξοχική κατοικία και παραμένει γεμάτο ζωή, φροντισμένο και ασφαλές, όπως ακριβώς το ονειρευόταν η αείμνηστη σταρ.

Για τους κατοίκους του Θεολόγου, όμως, το σπίτι αυτό θα είναι πάντα «της Αλίκης», ένα σύμβολο της λάμψης και της αυθεντικότητας της μεγάλης σταρ. Και για τον νέο ιδιοκτήτη παραμένει ένας τόπος γαλήνης, όπου το παρελθόν συνυπάρχει αρμονικά με το παρόν, φυλάσσοντας μυστικά και στιγμές που δεν θα ξαναγυρίσουν, αλλά ούτε θα ξεχαστούν ποτέ.

govastiletto.gr – Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο Νίκος Φλώρος, που φιλοτέχνησε το γλυπτό της Μαρίας Κάλλας, θα της κάνει άγαλμα