Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε μια σπάνια, αδημοσίευτη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη από το 1970, παραμονές του Δεκαπενταύγουστου. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό που διαχειρίζεται στο Instagram στη μνήμη της σπουδαίας ηθοποιού, ο γιος της μοιράστηκε το ανέκδοτο αυτό στιγμιότυπο, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ξεχωριστή ιστορία που το συνοδεύει.

Σε αυτή, η Αλίκη Βουγιουκλάκη κρατά στην αγκαλιά της τον Γιάννη, τότε ακόμη μωρό, μέσα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εξήγησε ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Κλεισθένη, τον φωτογράφο της μητέρας του, και μέχρι σήμερα παρέμενε αδημοσίευτη. Στο μήνυμά του περιέγραψε την ιστορία του τάματος, από το προσκύνημα της Αλίκης το 1968 μέχρι τη γέννησή του και την επιστροφή της οικογένειας στην Τήνο δύο χρόνια αργότερα.

Πίσω από την εικόνα υπάρχει μια πολύ προσωπική ιστορία της Αλίκης. Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, τον Αύγουστο του 1968 η μητέρα του είχε ταξιδέψει στην Τήνο και είχε προσευχηθεί στη Μεγαλόχαρη, ζητώντας τη βοήθειά της προκειμένου να αποκτήσει παιδί.

Το 1969 ήρθε στον κόσμο ο γιος της και έναν χρόνο αργότερα, στις 4 Ιουνίου 1970, η Αλίκη Βουγιουκλάκη επέστρεψε στο νησί μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τους νονούς του παιδιού, Τζέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο, για τη βάφτισή του και την εκπλήρωση του τάματός της.

govastiletto.gr -30 χρόνια χωρίς την Αλίκη Βουγιουκλάκη – Η ανάρτηση της Finos Film