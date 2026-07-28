30 χρόνια μετά τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ πήρε μια σοβαρή απόφαση, την οποία ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό στο Instagram που είναι αφιερωμένος στην αείμνηστη, σπουδαία ηθοποιό.

Αναρτώντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της, ανακοίνωσε ότι πλέον απαγορεύεται η χρήση του ονόματός της μητέρας του αλλά και φωτογραφιών της αν δεν έχει δοθεί πρώτα η άδειά του.

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI», έγραψε χαρακτηριστικά σε δημοσίευσή του.

govastiletto.gr – 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη Βουγιουκλάκη – Η ανάρτηση της Finos Film