Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Θλίψη στον ιατρικό και καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του γνωστού γυναικολόγου και μαιευτήρα, Νίκου Παπανικολάου. Ο διακεκριμένος επιστήμονας «έφυγε» χθες τα ξημερώματα από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, έπειτα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Ο Νίκος Παπανικολάου είχε μείνει στην ιστορία και για τη στενή του σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, καθώς ήταν ο γιατρός που τη βοήθησε να μείνει έγκυος και να αποκτήσει το παιδί της. Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, ο ίδιος πέθανε ήρεμος στο σπίτι του, έχοντας εκπληρώσει όλα τα όνειρά του, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής της αυτοβιογραφίας του.

Οι γυναίκες που βοήθησε ο Νίκος Παπανικολάου να μείνουν έγκυος

Τον Νίκο Παπανικολάου δεν εμπιστεύθηκε μόνο η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ζωζώ Νταλμάς, Τζένη Καρέζη, Άννα και Μαρία Καλουτά, Μαίρη Χρονοπούλου και πολλές άλλες γυναίκες τον είχαν γιατρό τους.

«Η Αλίκη, εκτός από πελάτισσά μου, ήταν και πολύ καλή φίλη. Εγώ τη βοήθησα να κάνει το παιδί της, τον Γιάννη. Αν δεν ήμουν εγώ, η Αλίκη δεν θα μπορούσε να μείνει έγκυος», είχε πει ο στην Espresso 2018.

«Είχα πει στην Αλίκη ότι, αν δεν σταματήσει τα γυρίσματα (σ.σ της ταινίας Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά), δεν θα μπορέσει να κρατήσει το παιδί», είχε αποκαλύψει επίσης στην εφημερίδα.

Με πληροφορίες από: Espresso-news

