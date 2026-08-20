Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σπάνιο στιγμιότυπο με τον Βλάσση Μπονάτσο από ταξίδι τους στο εξωτερικό

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Μια σπάνια, ανέκδοτη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη μοιράστηκε ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, μέσα από τον λογαριασμό στο Instagram που διατηρεί στη μνήμη της αγαπημένης ηθοποιού.
Στο στιγμιότυπο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ποζάρει μαζί με τον Βλάσση Μπονάτσο, σε μια όμορφη ανάμνηση από ταξίδι τους στην Ιταλία.
Η φωτογραφία έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα σπάνιο στιγμιότυπο στο φωτογραφικό αρχείο της αξέχαστης ηθοποιού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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