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Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σπάνιο στιγμιότυπο με τον Βλάσση Μπονάτσο από ταξίδι τους στο εξωτερικό

Μια όμορφη ανάμνηση από ταξίδι τους στην Ιταλία...
Βασίλης Κοντζεδάκης
20.08.2026 | 21:00 UPD:20.08.2026, 16:54
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σπάνιο στιγμιότυπο με τον Βλάσση Μπονάτσο από ταξίδι τους στο εξωτερικό

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Μια σπάνια, ανέκδοτη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη μοιράστηκε ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, μέσα από τον λογαριασμό στο Instagram που διατηρεί στη μνήμη της αγαπημένης ηθοποιού.

Στο στιγμιότυπο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ποζάρει μαζί με τον Βλάσση Μπονάτσο, σε μια όμορφη ανάμνηση από ταξίδι τους στην Ιταλία.

Η φωτογραφία έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα σπάνιο στιγμιότυπο στο φωτογραφικό αρχείο της αξέχαστης ηθοποιού.

 

govastiletto.gr – Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από το τάμα της στην Παναγία της Τήνου

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