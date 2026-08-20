Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σπάνιο στιγμιότυπο με τον Βλάσση Μπονάτσο από ταξίδι τους στο εξωτερικό

Στο στιγμιότυπο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ποζάρει μαζί με τον Βλάσση Μπονάτσο, σε μια όμορφη ανάμνηση από ταξίδι τους στην Ιταλία.

Η φωτογραφία έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα σπάνιο στιγμιότυπο στο φωτογραφικό αρχείο της αξέχαστης ηθοποιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aliki Vougiouklaki Official (@alikivougiouklakiofficial)

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