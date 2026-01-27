Εκεί όπου άλλοτε χτυπούσε η καρδιά της κοσμικής Αθήνας, σήμερα βασιλεύει η σιωπή. Το θρυλικό ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, από σύμβολο απόλυτης λάμψης και πολυτέλειας, έχει μετατραπεί σε ένα “παγωμένο” κάδρο του παρελθόντος. Παρά την ιστορική του αίγλη, το σπίτι της εθνικής μας σταρ παραμένει στα αζήτητα, λες και το βάρος των αναμνήσεων που κουβαλούν οι τοίχοι του αποθαρρύνει τους νέους ιδιοκτήτες.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και τη μείωση στην τιμή πώλησης, ο αγοραστής δεν έχει ακόμη εμφανιστεί. Είναι άραγε η αγορά που δεν συγκινείται πια από μύθους ή το ίδιο το διαμέρισμα που ζητά κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο για να αλλάξει χέρια;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, μειώνεται η τιμή του σπιτιού στα 3.500.000 εκατομμύρια ευρώ. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε 12,5% κάτω από την αρχική τιμή πώλησης των 4.000.000 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει κι άλλο ανοίγοντας μια σπάνια ευκαιρία για υποψήφιους αγοραστές.

