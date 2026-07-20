Με αίσθημα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι αλλά και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου έδωσαν το «παρών» το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, για να τιμήσουν τη μνήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε την ημέρα που η εθνική μας σταρ θα συμπλήρωνε 92 χρόνια από τη γέννησή της, μόλις λίγα 24ωρα πριν από τη συμπλήρωση 30 ετών από την απώλειά της.

Ο αδελφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης ήταν εκεί μαζί με τον γιο του Αιμίλιο, Διοικητή στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας. Ακόμη, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο ηθοποιός και performer που υπήρξε φίλος της Αλίκης Βουγιουκλάκη κατά τα τελευταία έτη της ζωής της, μιμούμενός την εξαιρετικά σε σειρές και θεατρικές παραστάσεις.

Επίσης, ήταν και ο Σπύρος Μπιμπίλας, βουλευτής του Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών με την Πλεύση Ελευθερίας, τιμώντας την Αλίκη που αγαπήσαμε. Στην επιμνημόσυνη δέηση δεν μπορούσε να απουσιάζει η Άριελ Κωνσταντινίδη, που ως νέα ηθοποιός είχε συνεργαστεί με την αξέχαστη ηθοποιό μας, αποτελώντας γι’ αυτήν μία μέντορά της.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών παρέστησαν επιπλέον ο Κώστας Πρέκας, μαζί με τον Κώστα Βενετσάνο, δύο ηθοποιοί που συνεργάστηκαν στενά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Από την ημέρα μνήμης για την αλησμόνητη σταρ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η νύφη της και ηθοποιός, Έφη Πίκουλα, σύζυγος του αείμνηστου αδελφού της Αλίκης, Τάκη Βουγιουκλάκη και ο Μάκης Δελαπόρτας, ο άνθρωπος που έχει γράψει μία από τις σημαντικότερες βιογραφίες για την Βουγιουκλάκη/

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει και από τις φωτογραφίες της νεκρώσιμης ακολουθίας, απών ήταν ο μονάκριβος γιος της Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος διατηρεί τους επίσημους λογαριασμούς της Αλίκης Βουγιουκλάκης στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε στιγμιότυπα

Αντώνης Βουγιουκλάκης

Έφη Πίκουλα

Αντώνης Βουγιουκλάκης με τον γιό του-Αιμίλιος Βουγιουκλάκης

Αιμίλιος Βουγιουκλάκης

Τάκης Ζαχαράτος

Άριελ Κωνσταντινίδη

Μάκης Δελαπόρτας

Κώστας Πρέκας

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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