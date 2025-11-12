Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Αλίνα Κωτσοβούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και μοιράστηκε για πρώτη φορά προσωπικές στιγμές από τη ζωή της με τον σύζυγό της, Μάριο Κουνέλη, αλλά και για την κόρη τους.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η γνωριμία τους ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, αν και παραδέχεται ότι ντρέπεται να μιλά γι’ αυτό.

Παρά τις απαιτήσεις της καριέρας της, φρόντισε να βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της και να δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον για το παιδί τους.

Όπως εξομολογείται, η στήριξη του συζύγου της ήταν καθοριστική και τη βοήθησε να αντέξει τις προκλήσεις της προσωπικής της ζωής.

«Με τον σύζυγό μου ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, αλλά ντρέπομαι να μιλάω για αυτό. Από μικρή ήθελα να γίνω μανούλα, αλλά μέχρι να γνωρίσω τον σύντροφό μου δεν μου το είχε βγάλει κανένας σύντροφος. Είναι καταπληκτικός μπαμπάς.

Όταν ήρθε η κόρη μας περάσαμε μια μεγάλη δυσκολία γιατί αρρώστησε ο πατέρας μου. Όταν η κόρη μου έγινε ενός έτους, ο πατέρας μου μπήκε στην εντατική και μετά από λίγες ημέρες έφυγε. Για εμένα όλο αυτό το διάστημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο σύζυγός μου με στήριξε απόλυτα», αποκάλυψε η ηθοποιός.

