Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Αλίνα Κωτσοβούλου, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του Στάθη Μαντζώρου.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Στάθη Μαντζώρο στη δημοφιλή σειρά του Alpha «Σασμός», εμφανίστηκε συγκινημένη αναφερόμενη στον συνάδελφό της, γνωστοποιώντας πως παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και επικοινωνεί ξανά με το περιβάλλον.

«Είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια και μιλάω στον Alpha γιατί είναι οικογένεια που μας αγκάλιασε. Ο Στάθης έχει κάνει βήματα βελτίωσης και τώρα είναι ένα στάδιο που χρειάζεται υποστήριξη και πρακτική από εμάς», ανέφερε αρχικά η Αλίνα Κοτσοβούλου.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξέφρασε τη βαθιά επιθυμία της να δει τον αγαπημένο της συνάδελφο να επιστρέφει στην οικογένειά του, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την αποκατάστασή του.

«Έχει επαφή με το περιβάλλον, θέλω να γυρίσει πρώτα στην οικογένειά του, να είναι γερός, να είναι δυνατός και από εκεί και πέρα να κάνει ό,τι θέλει», συμπλήρωσε.

Το καλοκαίρι του 2025 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Στάθης Μαντζώρος δίνει τη δική του δύσκολη μάχη για την υγεία του από το καλοκαίρι του 2025, όταν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Έπειτα από πολλούς μήνες νοσηλείας, ο αγαπημένος ηθοποιός της σειράς «Σασμός» έχει παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης, καθώς πλέον αναγνωρίζει οικεία πρόσωπα και κινεί τα χέρια του, χωρίς ωστόσο να έχει ανακτήσει ακόμη την ομιλία του.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή, είχε προχωρήσει σε δημόσια έκκληση για οικονομική βοήθεια, εξηγώντας πως ο ηθοποιός χρειάζεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, με το κόστος να αγγίζει τις 10.000 ευρώ μηνιαίως.

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