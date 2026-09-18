Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή σημειώθηκε στη συναυλία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στην Πάφο, όταν η τραγουδίστρια ερμήνευσε τη «Σωτηρία της ψυχής» στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου βρέθηκαν στην Κύπρο την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδείας.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με το κοινό το συγκεκριμένο κομμάτι, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Αναφερόμενη στον Γιώργο Μαζωνάκη, η τραγουδίστρια εξήγησε πως το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

«Ένα τραγούδι μου που τον άγγιξε και μου το τραγούδησε πολλές φορές», είπε χαρακτηριστικά, εμφανώς συγκινημένη.

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