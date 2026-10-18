Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη υποδέχτηκε, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, τα 72α γενέθλιά της, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, η αγαπημένη ερμηνεύτρια επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς ακολούθους της μερικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το παρελθόν, αλλά και ένα πιο πρόσφατο στιγμιότυπο με μαγιό. Ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, με πρωταγωνίστρια την ίδια, που δεν χρειάστηκε πολλά λόγια για να μεταφέρει το μήνυμά της.

«Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72… Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό της. Από τα τραγούδια που σημάδεψαν προηγούμενες γενιές μέχρι τις ζωντανές εμφανίσεις και τις νεότερες συνεργασίες της, παραμένει μια ερμηνεύτρια με ισχυρή σκηνική παρουσία και προσωπικό καλλιτεχνικό στίγμα.

Η διαδρομή της δεν χωρά εύκολα σε μια αναδρομή με ημερομηνίες και επιτυχίες. Είναι, κυρίως, μια ιστορία συνέχειας: νέες συνεργασίες, συναυλίες, τραγούδια και η ίδια ανάγκη να επικοινωνεί με τον κόσμο μέσα από τη μουσική.

Στα 72 της, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη υπενθυμίζει ότι το ζητούμενο δεν είναι να σταματήσει ο χρόνος, αλλά να συνεχίσεις να έχεις λόγους να τον απολαμβάνεις.

Και, όπως φρόντισε να μας πει η ίδια, το παιχνίδι όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά εξακολουθεί να έχει αμείωτο ενδιαφέρον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alkistis Protopsalti (@alkistisprotopsalti)

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