Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη προσέφυγε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μαζί με τους δικηγόρους της, έπειτα από τη διακίνηση ενός ψεύτικου βίντεο AI στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο εμφανιζόταν η τραγουδίστρια να διαφημίζει προϊόντα, με σκοπό την εξαπάτηση καταναλωτών και την απόσπαση χρημάτων.

Η καλλιτέχνιδα κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές, ενώ χρησιμοποίησε και τους προσωπικούς της λογαριασμούς στο Instagram για να ζητήσει την άμεση αφαίρεση του βίντεο από τις πλατφόρμες.

Σχολιάζοντας το θέμα στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι η Άλκηστις, μόλις αντιλήφθηκε το βίντεο, άκουσε τον ίδιο της τον εαυτό να διαφημίζει προϊόντα, γεγονός που την ενόχλησε έντονα και την ώθησε να ζητήσει να αφαιρεθεί αμέσως.

Στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά: “SOS ΠΡΟΣΟΧΗ. Ψεύτικο βίντεο με εμένα που διαφημίζω αηδίες. Οι δικηγόροι μου και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώθηκαν. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ!!! Ηλίθιοι.”

