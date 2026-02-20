Σε κλίμα αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του Alpha TV.

Στελέχη της διοίκησης, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και πρωταγωνιστές των σειρών του σταθμού συγκεντρώθηκαν για να ανταλλάξουν ευχές για μια δημιουργική χρονιά.

Η εκδήλωση έγινε στο κτήμα Λιάρου κι αποτέλεσε μια ευκαιρία για απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αλλά και για αισιόδοξα μηνύματα σχετικά με τα επόμενα τηλεοπτικά βήματα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν εκεί με την ομάδα του Happy Day ενώ όπως μάλιστα ανέφερε και στην εκπομπή της το πρωί της Παρασκευής, τα περισσότερα δώρα τα κέρδισαν οι εργαζόμενοι στα δελτία ειδήσεων.

Δείτε φωτογραφίες από τη βραδιά

Ιωάννα Μπούκη-Αντώνης Σρόιτερ

Μαρία Νικόλτσιου

Δήμος Βερύκιος

Κώστας Φραγκολιάς

Ελιάνα Χρυσικοπούλου-Άγγελος Βουράκης-Ναταλία Γερμανού-Παναγιώτης Ραφαηλίδης

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Χάρης Χρονόπουλος–Στέφανος Κωνσταντινίδης-Γιώργος Τσατραφύλλιας–Πέτρος Συρίγος

Βάσια Μαυράκη-Πέτρος Συρίγος-Δάφνη Μπόκοτα

Τίνα Μεσσαροπούλου

Μανώλης Δραϊνάκης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

