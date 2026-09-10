Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η διεθνούς φήμης δικηγόρος, με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Η επίσκεψή της στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς επιστρέφει 12 χρόνια μετά την προηγούμενη παρουσία της στη χώρα μας.

Τον Οκτώβριο του 2014, όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας ήταν υπουργός Πολιτισμού, είχε ζητήσει από το δικηγορικό γραφείο στο Λονδίνο όπου εργαζόταν τότε η Αμάλ Κλούνεϊ να εκπονήσει μελέτη για τις νομικές πτυχές της ελληνικής διεκδίκησης για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Κατά την τότε επίσκεψή της είχε συναντήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους και είχε επισκεφθεί την Ακρόπολη, με την παρουσία της να δίνει νέα διεθνή δημοσιότητα στο ελληνικό αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών.

Το πρόγραμμα της Αμάλ Κλούνεϊ

Η Αμάλ Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου.

Στις 18:00, οι δύο γυναίκες θα συμμετάσχουν σε κλειστή συζήτηση στους Στύλους του Ολυμπίου Διός με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το πρόγραμμά της θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης στις 20:30. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Στο δείπνο αναμένεται να παραστεί και η Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να απευθύνει και ομιλία.

Πηγή: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ