Στην αγαπημένη της Πάτμο βρίσκεται ξανά η Αμαλία Κωστοπούλου, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές διακοπές της μαζί με τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ.

Η 28χρονη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου επέστρεψε στο νησί που έχει ξεχωριστή θέση στην οικογενειακή της ζωή.

Η Πάτμος αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό για την οικογένειά της, καθώς εκεί η μητέρα της διατηρεί εξοχική κατοικία και περνά σημαντικό μέρος των διακοπών της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε στα social media νέες φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους λίγη από την ομορφιά και την ηρεμία του καλοκαιρινού τοπίου.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, ξεχωρίζει η Χώρα της Πάτμου, με τα χαρακτηριστικά λευκά σπίτια να απλώνονται στην κορυφή του λόφου.

Η Πάτμος έχει ιδιαίτερη σημασία για την Αμαλία Κωστοπούλου και την οικογένειά της. Η Τζένη Μπαλατσινού έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια έναν ισχυρό δεσμό με το νησί, όπου βρίσκεται η εξοχική κατοικία της και όπου συνηθίζει να περνά μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών.

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