Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Αμαλία Κωστοπούλου την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της, Jake Medwell στο Τέξας, ύστερα από δυόμιση χρόνια σχέσης.

Το ζευγάρι επέλεξε μια λιτή και προσωπική τελετή για να επισφραγίσει τον έρωτά του, ενώ πήρε την απόφαση να μην έχει ούτε ένα καλεσμένο. Ούτε καν τους γονείς του.

«Αυτός ο γάμος ήταν μια αρχή! Ο θρησκευτικός γάμος θα γίνει του χρόνου στην Ελλάδα. Εγώ είχα πάει γιατί θα γινότανε ένα πάρτι, δεν κατάλαβα, το κατάλαβα όταν πήγα. Ήθελαν να πάνε οι δυο τους στο δημαρχείο. Χάρηκα γιατί αυτό γουστάρανε. Θα την καμαρώσω όταν φορέσει το νυφικό στον θρησκευτικό γάμο» είχε αποκαλύψει ο Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της κόρης του στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στην οποία συμμετέχει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia (@notrealamalia)

Όπως αποκάλυψε η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από το κανάλι της στο Instagram, διοργανώνει πάρτι αρραβώνων με τον σύζυγό της, Jake στο Τέξας όπου μένουν.

Φαίνεται πως η 28χρονη θέλει να γιορτάσει αρχικά με τους πιο κοντινούς της φίλους τον αρραβώνα της με τον καλό της και ύστερα να ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τον θρησκευτικό της γάμο στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2026.

«Νιώθω πολύ ευλογημένη και σκέφτηκα ότι θα ήθελα να μοιραστώ μερικά μικρά πράγματα που μου φέρνουν χαρά τις τελευταίες ημέρες» γράφει αρχικά η Αμαλία Κωστοπούλου, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια: «Διοργανώνω το πάρτι αρραβώνων μου! Έχουμε περίπου 40 φίλους που θα πετάξουν στο Τέξας από άλλα μέρη. Είμαι τόσο ευγνώμων που θα μπορέσω να το γιορτάσω με όλους τους ανθρώπους που αγαπώ στο σπίτι μου».

Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε την αποκάλυψη του γάμου της, όταν μοιράστηκε μια φωτογραφία με νυφικό βέλο και κοστούμι γράφοντας στη λεζάντα: «Its Mrs Medwell to you (Κυρία Μέντγουελ για εσάς)».

«Ο Jake είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τα κομμάτια του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν μπορούν να αγαπηθούν. Όλοι έχουμε αδυναμίες – αλλά στα μάτια του σωστού ανθρώπου, αυτά τα κομμάτια αντιμετωπίζονται με καλοσύνη, όχι με κριτική. Η αγάπη του με έκανε να νιώσω ότι με βλέπει πραγματικά και ότι είμαι ασφαλής», είχε πει μέσα από βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok.

Ο Jake Medwell δραστηριοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις, ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργός με φιλανθρωπικό έργο. Έχει γεννηθεί το 1988 στις ΗΠΑ και είναι επενδυτής κεφαλαίων επιχειρηματικών ρίσκων (venture capitalist). Το 2007, ο Medwell συνίδρυσε την Kairos Society, όπου παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας το 2009, συνίδρυσε την εταιρεία Solé Bicycles και το2013 την Humin, μια εταιρεία διαχείρισης επαφών, η οποία αργότερα εξαγοράστηκε από την Tinder. Τον επόμενο χρόνο, ίδρυσε την Eight Partners LLC και το 2015, συνίδρυσε την 8VC, μια εταιρεία venture capital, όπου ειδικεύεται στη λογιστική και την εφοδιαστική αλυσίδα και έχει έδρα στη Silicon Valley.