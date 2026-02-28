Μια διαφορετική περίοδο διανύει η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μετακομίσει από το Los Angeles στο Τέξας, χτίζοντας εκεί τη ζωή της με τον σύζυγό της, Jake Medwell.

Μέσα από νέο βίντεο στο YouTube, αποκάλυψε πως αναγκάστηκε να σταματήσει να εργάζεται για περίπου έξι μήνες, καθώς βρισκόταν σε αναμονή για την απόκτηση της πράσινης κάρτας (green card).

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν επιτρέπεται να εργαστεί σε εταιρεία στις ΗΠΑ, να προχωρήσει σε εμπορικές συνεργασίες ως influencer, αλλά ούτε και να ταξιδέψει εκτός χώρας.

«Τους τελευταίους 6 μήνες δεν μπορούσα να δουλέψω καθόλου. Αναγκάστηκα να φύγω από την εταιρική δουλειά μου και επίσης δεν μπορούσα να κάνω brand deals. Περίμενα την πράσινη κάρτα μου και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται να δουλεύεις ούτε να φύγεις από τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έχει διαγράψει πορεία εννέα ετών στον χώρο της τεχνολογίας, ξεκινώντας από δική της startup που έγινε δεκτή σε επιταχυντή του UCLA και συνεχίζοντας σε εταιρείες social media και τεχνητής νοημοσύνης. Τα τελευταία 3,5 χρόνια εργαζόταν στην Together, όπου ήταν από τους πρώτους εργαζόμενους, πριν αποχωρήσει το φθινόπωρο.

Παρά το «πάγωμα» της επαγγελματικής της δραστηριότητας, η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε να παραμείνει δημιουργική. Όπως τόνισε, μέχρι να λάβει την άδεια εργασίας της, εστιάζει στη δημιουργία περιεχομένου σε Instagram και TikTok, επενδύοντας στον χρόνο που έχει για να ενισχύσει τη σχέση με το κοινό της.

«Μπορεί να μην πληρώνομαι, αλλά κάνω όλη αυτή τη δουλειά και όταν μπορέσω να πληρωθώ ξανά, ελπίζω να είμαι σε μια καλή θέση», ανέφερε, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη περίοδο ως μια επένδυση για το μέλλον.

