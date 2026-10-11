Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας της στο Τέξας, όπου ξεχωρίζει η εντυπωσιακή πισίνα. Πρόκειται για μια κομψή πισίνα τύπου «lap pool», πλαισιωμένη από γήινες πέτρινες λεπτομέρειες, ξύλινο ντεκ και σύγχρονες γυάλινες επιφάνειες που ενοποιούν το εσωτερικό με το εξωτερικό περιβάλλον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

Η επέτειος αρραβώνων και το τρυφερό μήνυμα

Παράλληλα, η ίδια γιόρτασε εκεί την πρώτη επέτειο των αρραβώνων της, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία με τα χέρια των δύο συντρόφων και τις βέρες τους, με ημερομηνία 10/10/2025. Συνοδεύοντας τη δημοσίευση με τη λεζάντα «ένας χρόνος και συνεχίζουμε για πάντα, ευχαριστώ Θεέ μου», εξέφρασε την απόλυτη ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του αγαπημένου της.

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