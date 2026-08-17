Στην Πάτμο συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Αμαλία Κωστοπούλου, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές στο αγαπημένο τους νησί.

Η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία τα τελευταία χρόνια μοιράζεται περισσότερες στιγμές από την καθημερινότητά της στα social media, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα νέο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την παραμονή της στην Πάτμο.

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν και μια ιδιαίτερα τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

Η ίδια φωτογράφισε τον σύζυγό της, Jake Μέντγουελ, την ώρα που περνούσε χρόνο μαζί με τον μικρότερο αδελφό της, Παναγιώτη – Αντώνιο.

Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους φαίνεται να απολαμβάνουν το παιχνίδι και την παρέα τους, σε ένα χαλαρό και οικογενειακό σκηνικό μέσα στο σπίτι.

Η Πάτμος αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους αγαπημένους προορισμούς της οικογένειας, με την Αμαλία Κωστοπούλου να επιστρέφει συχνά στο νησί για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η ίδια μοιράζεται κατά διαστήματα μικρές στιγμές από τις διακοπές της, δίνοντας έμφαση στην οικογένεια, την ξεκούραση και τον χρόνο μακριά από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου: Διακοπές στην Πάτμο μαζί με τον Τζέικ Μέντγουελ