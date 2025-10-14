Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της, Jake Medwell, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, με πολιτικό γάμο στο Τέξας.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Jake Medwell #Αμαλία Κωστοπούλου