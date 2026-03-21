Η Αμαλία Κωστοπούλου ταξίδεψε, πριν από μερικές εβδομάδες, στην Ελλάδα για να βρεθεί κοντά στην οικογένειά της και να περάσει λίγο χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου είχε περάσει αρκετούς μήνες στις ΗΠΑ περιορισμένη, αφού βρισκόταν σε αναμονή για την απόκτηση της πράσινης κάρτας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν μπορούσε ούτε να εργαστεί σε κάποια εταιρεία, ούτε να προχωρήσει σε συνεργασίες ως influencer, ούτε καν να ταξιδέψει εκτός των ΗΠΑ.

Μόλις απέκτησε την απαραίτητη άδεια, η Αμαλία Κωστοπούλου δεν έχασε χρόνο. Στην πρώτη ευκαιρία ταξίδεψε στην Ελλάδα, συνάντησε φίλους και οικογένεια και έκανε παράλληλα κάποιες ετοιμασίες για το γάμο της.

Χθες, Παρασκευή 20 Μαρτίου, η 28χρονη καλλονή αναχώρησε για τον επόμενο προορισμό της Ευρώπης, το Παρίσι. Λίγο πριν αποχαιρετήσει την οικογένειά της, μοιράστηκε στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με τον μικρότερο αδελφό της, Παναγιώτη – Αντώνιο. Στην εικόνα, ο μικρός κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας, απολαμβάνοντας παιχνίδι με την μεγάλη του αδελφή, σε μια γλυκιά στιγμή οικογενειακής καθημερινότητας.

Η 28χρονη κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, αφού ετοιμάζεται για το θρησκευτικό της γάμο στην Ελλάδα με τον αγαπημένο, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια.

Η πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία έγινε πριν ένα χρόνο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Παρίσι, ενώ στις 10 Οκτωβρίου 2025 το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από το Instagram.

Έκτοτε, οι δυο τους ζουν στο Όστιν στο Τέξας, στην έπαυλη του 37χρονου Αμερικανού πολυεκατομμυριούχου, απολαμβάνοντας τη νέα τους καθημερινότητα.

