Αμαλία Κωστοπούλου – Jake Medwell: Aπολαμβάνουν το ταξίδι του μέλιτός τους στη Ρώμη

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ιταλική πρωτεύουσα μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στα social media. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε, ξεχώρισε ένα mirror selfie με τον αγαπημένο της, το οποίο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στην πόλη.

Το ζευγάρι ποζάρει χαλαρό και ευδιάθετο, απολαμβάνοντας τις πρώτες εβδομάδες της κοινής του ζωής μετά το γάμο του. Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε ένα casual σύνολο με τζιν και λευκό τοπ, ενώ μοιράστηκε και εικόνες από τα αξιοθέατα της Ρώμης, δείχνοντας ότι εκμεταλλεύονται κάθε στιγμή της ρομαντικής τους απόδρασης.

Μετά το γάμο τους, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν στην Ιταλία, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις από το honeymoon τους μέσα από τις αναρτήσεις τους.

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