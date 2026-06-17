Λίγες μόλις ημέρες μετά τον παραμυθένιο γάμο της στην Πύλο με τον Jake Medwell, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού είχε ακόμη έναν σημαντικό λόγο για να γιορτάσει.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της συμπληρώνουν τρία χρόνια από τη γνωριμία τους. Με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, η ίδια δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της και έγραψε πάνω στη φωτογραφία: «Τρία χρόνια που σ’ αγαπώ και τα τρία καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Χρόνια μας πολλά, μωρό μου», δείχνοντας για ακόμη μία φορά πόσο ερωτευμένη είναι.

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