Η Αμαλία Κωστοπούλου έζησε ένα καλοκαίρι γεμάτο εικόνες από την Ιταλία και μοναδικές στιγμές, και μοιράστηκε μέσα από το Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι της, αποκαλύπτοντας μέρος της καθημερινότητάς της, στους αγαπημένους της προορισμούς.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου ταξίδεψε στην Ιταλία μαζί με τον σύζυγό της, Jake Medwell, αφού επέλεξε να συνδυάσει τη φυσική ομορφιά της Σαρδηνίας με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Ίσκια.

Στη διάρκεια της παραμονής τους στη Σαρδηνία, το ζευγάρι βρέθηκε στην κοσμοπολίτικη Costa Smeralda και απόλαυσε τις ημέρες του εν πλω, έχοντας την ευκαιρία να εξερευνήσει τα καταγάλανα νερά και τα εντυπωσιακά τοπία της περιοχής.

Φυσικά, από το ταξίδι τους δεν έλειψαν και οι γαστρονομικές απολαύσεις. Ένα από τα βράδια τους πέρασαν στο εμβληματικό Hotel Cala di Volpe, όπου δείπνησαν απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του διάσημου ξενοδοχείου.

Στη συνέχεια, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της ταξίδεψαν μέχρι την Ίσκια, στον Κόλπο της Νάπολης. Εκεί, η ίδια φωτογραφήθηκε με φόντο το εντυπωσιακό Castello Aragonese, το ιστορικό Αραγωνέζικο Κάστρο που είναι χτισμένο πάνω στον χαρακτηριστικό βράχο και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού.

Μέσα από το φωτογραφικό υλικό που ανέβασε στο Instagram, η Αμαλία Κωστοπούλου έδωσε παράλληλα μια γεύση από τα outfits που επέλεξε στις διακοπές της, με τις εμφανίσεις της να κινούνται σε καλοκαιρινό και κομψό ύφος.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου: Η ανάρτηση με τον σύζυγο και τον αδελφό της