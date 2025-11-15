Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει τις πρώτες εβδομάδες του έγγαμου βίου της με το σύντροφό της, Jake Medwell, ενώ διοργανώνει παράλληλα το θρησκευτικό γάμο των ονείρων της, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το 2026 στην Ελλάδα.

Ήταν Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, όταν το ζευγάρι αποφάσισε να πάει μυστικά στο Δημαρχείο του Τέξας και να επισημοποιήσει με πολιτικό γάμο τη σχέση του.

Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε την αποκάλυψη μέσα από τα social media της, ενώ πραγματοποίησε πριν λίγο καιρό και ένα λαμπερό dinner party για να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός, με μόλις 40 καλεσμένους.

Η 28χρονη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram και μοιράστηκε μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές που έζησε μέσα στον Οκτώβριο.

Φυσικά, σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει με το σύζυγό της, Jake, και οι δυο τους δείχνουν με χαρά τις βέρες στα δάκτυλά τους.

Δείτε όλες τις φωτογραφίες που μοιράστηκε η Αμαλία Κωστοπούλου:

