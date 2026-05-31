Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές του γάμου της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Jake Medwell καταγράφηκε στη γαμήλια δεξίωση, που ακολούθησε το μυστήριο στη Μεσσηνία.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από καλεσμένο του ζευγαριού, οι νεόνυμφοι φαίνονται να απολαμβάνουν τον πρώτο τους χορό ως σύζυγοι, σε μια ατμοσφαιρική βραδιά με εντυπωσιακό φωτισμό και ζωντανή μουσική.

Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε ένα ρομαντικό νυφικό με εντυπωσιακές τρισδιάστατες floral λεπτομέρειες και μακριά ουρά, ενώ ο Jake Medwell εμφανίστηκε με κλασικό, μαύρο σμόκιν. Το ζευγάρι χόρεψε αγκαλιασμένο στο κέντρο της πίστας, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και βλέμματα, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Πίσω τους, η live μπάντα και ο θεατρικός φωτισμός δημιούργησαν ένα σκηνικό που θύμιζε κινηματογραφική παραγωγή, με τους καλεσμένους να παρακολουθούν διακριτικά τον πρώτο χορό των νεονύμφων.

Ο γάμος της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού πραγματοποιήθηκε στο Costa Navarino στη Μεσσηνία, το Σάββατο 30 Μαΐου, παρουσία συγγενών και φίλων που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να βρεθούν στο πλευρό του ζευγαριού.

Είχε προηγηθεί ένα pre wedding πάρτι με έντονο ελληνικό χρώμα, παραδοσιακή μουσική και χορό και φυσικά ο πολιτικός γάμος τους στο Τέξας τον Οκτώβριο του 2025.

govastiletto.gr – Πολ Γουέσλι: Στην Ελλάδα o Αμερικανός ηθοποιός με την καλλονή σύντροφό του για το γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου