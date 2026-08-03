Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία μετά την παραμονή της στην Ελλάδα, ταξίδεψε στην Ιταλία μαζί με τον σύζυγό της, Jake Medwell. Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου επέλεξε το κοσμοπολίτικο Κάπρι, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους.

Η Αμαλία Κωστοπούλου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και τα ταξίδια της, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή ματιά στις ξεχωριστές στιγμές που απολαμβάνει.

Το Κάπρι αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για χαλαρές στιγμές, ρομαντικές βόλτες και νέες αναμνήσεις για το ζευγάρι.

govastiletto.gr -Αμαλία Κωστοπούλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της